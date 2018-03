Byggesagsgebyret dækker over den pris, borgere og virksomheder betaler for at få behandlet en byggesag.

Fredericia Kommune har haft samme timepris på 759 kroner både i 2017 og 2016. Sidste år sagde borgmester Jacob Bjerregaard (S), at selvom Fredericia ligger i den høje ende, så får det ham ikke til at planlægge at sænke prisen for behandling af byggesagsgebyrer.

Dengang sagde han:

- Vi oplever ikke, at byggesagsgebyret afholder folk fra at bygge i Fredericia.

De forskellige priser undrer dog Dansk Byggeri.

- Jeg undrer mig over, hvorfor det her gebyr kan koste x i den ene kommune og x i kommunen ved siden af. Det er den samme overenskomst, der er i kommunerne, så de har jo den samme udgift ved det, da det ikke er noget, de må tjene på, siger formand for Dansk Byggeri i Sydjylland, Michael Mathiesen i en pressemeddelelse.