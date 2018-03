Kloden rundt

Kina: En kvinde i Shanghai kan ikke bruge sin iPhone i de næste mange år, efter at hendes to-årige søn har haft fat i den. Singapore-avisen Straits Times citerer kinesiske medier for at fortælle, at kvinden frivilligt overlod telefonen til drengen, så han kunne se videofilm med undervisningsformål. Men drengen havde andre planer, og han begyndte at pille ved telefonen. Da hun kom tilbage, opdagede hun, at drengen havde logget sig ud af telefonen. Han har så forsøgt sig med forkerte passwords et utal af gange, og telefonen meddeler nu, at den er låst i over 25 millioner minutter, 47 år. Ifølge medierne har hun indtil nu ventet i to måneder. En repræsentant for Apple siger, at hun har to muligheder: Enten venter hun i 47 år, eller også skal hele telefonen genstartes, hvilket betyder, at hun mister alle filer i telefonen. (ritzau)