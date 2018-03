En 34-årig mand blev anholdt i København og sendt tre måneder i fængsel, efter han i 2017 truede personalet i Din Tøjmand i Assens med en skruetrækker.

Assens: Heldigvis var der er en glasdør i mellem dem, da en mand, nu bosat i København, i juli truede butikspersonalet i Din Tøjmand i Østergade i Assens med en skruetrækker. For den episode er manden netop idømt tre måneders ubetinget fængsel ved Retten i Odense. I retten gav den 34-årige ingen forklaring på sin adfærd. Han indrømmede dog at have været på stedet, men sagde, at han intet huskede til episoden. Men det gjorde personalet og vidnerne, der fortalte, at manden var begyndt at true personalet i butikken, og at de derfor skubbede ham ud på den anden side af butikkens glasdør. Det var manden ikke glad for, og han begyndte at slå, sparke og nikkede en skalle mod glasdøren.

Mistænkt for tyveri

En forbipasserende bemærkede den voldelige opførsel og fik den 34-årige til at gå derfra. Men kort efter kom manden tilbage med en skruetrækker, som han også hamrede mod ruden. Da politiet ankom for at anholde manden, blev han også tiltalt for at forsøge at bide en betjent i benet under transporten. Motivet er ukendt, da manden ikke ville udtale sig i retten, men vidner forklarede, at han var mistænkt for tyveri, så derfor butikspersonalet i gaden holdt øje med ham.

Udsat flere gange