Flere end 21 akademiske stillinger er klar til ansøgere, efter Miljøstyrelsen har slået de første job op i Odense. Flere er på vej, og mod slutningen af 2018 vil op mod 440 medarbejdere gå på arbejde på Miljøstyrelsens to nye Odense-adresser.

Jurister, økonomer, biologer, kemiingeniører, statskundskabere, kontoruddannede. Miljøstyrelsen får brug for lidt af hvert, når de i år rykker op mod 440 arbejdspladser til Odense, og nu er de første stillinger netop blev slået op: De tæller mindst 21 faste, akademiske job, et enkelt barselsvikariat og et ukendt antal sagsbehandlere med for eksempel en kontoruddannelse bag sig. Halvdelen pendler til Socialstyrelsen Miljøstyrelsen bliver ikke den eneste større styrelse med adresse i Odense. Faktisk bliver den næsten nabo til en anden af slagsen i Thrige-firkanten i Skibhuskvarteret.



En del af Socialstyrelsen har siden 2007 haft hjemme i byen, men i oktober 2015 besluttede regeringen, at de sidste 177 af styrelsens arbejdspladser i København skulle rykke til Odense - som del af den første runde flytninger af statslige job væk fra hovedstaden.







De sidste medarbejdere flyttede til Odense i december, og Socialstyrelsens i alt 400 medarbejdere er nu samlet - og fordelt - på tre adresser i Thrige-firkanten. En opgørelse fra Socialstyrelsen har for nylig vist , at omkring halvdelen af de 177 Socialstyrelsen-ansatte har holdt fast i jobbet og er blevet togpendlere. Og foreløbig tre medarbejdere har ladet privatadressen blive odenseansk. - Jobopslagene er første bølge af flere, fortæller Henrik Hagen Olesen, som er pressechef i Miljøstyrelsen. Der er endnu ikke noget overblik over, hvor mange af Miljøstyrelsens medarbejdere fra den nuværende københavner-adresse der enten ønsker at træde ind i en pendlertilværelse eller flytte privatadressen til Odense. Eller om de helt opgiver arbejdslivet i Miljøstyrelsen. - Der er nogle få, der har sagt, at de søger nyt job, forklarer Henrik Hagen Olesen. - Og der er også en naturlig udskiftning af medarbejdere, og vi havde ophobet lidt, mens vi blandt andet ventede på den endelige adresse i Odense. Nu kender vi stedet og kan slå stillingerne op.

De første kommer i juni

Jobopslagene er sendt ud, dagen efter miljøminister Esben Lunde Larsen (V) onsdag offentliggjorde, at størstedelen af Miljøstyrelsens medarbejdere får adresse på Tolderlundsvej 5 i det, der tidligere var Den Sociale Højskole under University College Lillebælt, mens op til 150 ansatte får skrivebord i Englandsgade 25. Planen er på sigt at samle alle medarbejderne i Thrige-firkanten, som Tolderlundsvej 5 er del af. Henrik Hagen Olesen, hvordan er nyheden om placeringen tæt på banegården og pendlertoget blevet modtaget - har medarbejderne sænket skuldrene lidt igen? - Ja, bestemt. Den nye stationsnære placering blev rigtig godt modtaget, konstaterer han. Ifølge stillingsopslagene skal man som ansøger være indstillet på at begynde i jobbet på Miljøstyrelsens adresse i København og sidenhen flytte med til Odense. Første hold ventes at komme 1. juni, hvor omkring 65 medarbejdere tager fat i Englandsgade. Og efterhånden som Den Sociale Højskole bliver bygget om og gjort klar til miljøfolket, følger flere med. Ambitionen er, at Miljøstyrelsens medarbejdere mod årets slutning alle er nået Odense.

