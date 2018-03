Fremtidsdrømme

Fredericia: Det er ikke første gang, Bobbie Bernie Nielsen fra Fredericia er blevet spurgt om, hvorfor han ikke har et arbejde, når han kan bruge så meget tid og mange ressourcer på de gode gerninger og uddeling af overskudsmad. Ønskescenariet for tilflytteren er ikke at være på offentlig forsørgelse, og allerede nu har han søsat et par ting, han håber på, udvikler sig til et ordinært arbejde.

- Jeg er i gang med at starte selvstændigt op sammen med MQM Biler i Fredericia. Vi er ved at lave en app til "Stop Madspild", fortæller han.

Derudover arbejder fredericianeren også på at få en forening op at køre - navnet er han ikke sikker på, men planen er, at han skal søge fundraising, så han kan køre sine mange projekter på fuldtid.