Indsamling

Et ønske om at gøre en forskel og give udsatte børn og unge i Fredericia en oplevelse har fået den lokale afdeling af Rotary i Fredericia til at starte en indsamling. Målet er 100.000 kroner.

Fredericia: De yngre børn skal en tur til Legoland, og de større skal en tur i Tivoli. Sådan lyder målet med en indsamling, der er startet af Fredericia Rotary Klub. I uge 11 begynder Rotary at sende breve ud til virksomheder og privatpersoner i området. Håbet er, at man på den måde får samlet omkring 100.000 kroner ind. - Vi fik en oplevelse af, at nogle børn troede, at Legoland var et filmtrick og ikke noget, der eksisterede i virkeligheden. De her børn og unge er i den grad i en udsat gruppe, og jeg tror, at meget få er klar over, hvor galt det er for nogle børn, siger Otto Leander Strømman. Indsamling til udsatte børn Familie- og Ungdomscenteret i Fredericia er med til at udvælge de børn og unge, der skal med til Legoland og Tivoli.



Centeret har cirka 300 børn og unge tilknyttet.



Udover dette arrangement arbejder Fredericia Rotary Klub også på at der bliver stablet weekendarrangementer på benene, hvor de udsatte børn og unges forældre også deltager.



Hvis du skulle have lyst til at bidrage til indsamlingen, kan Otto Strømman kontaktes på mail:



En oplevelse

Allerede tilbage i november besluttede man i den lokale rotary-klub, at man ønskede at gøre noget for en lokal gruppe udsatte børn og unge. Ideen til at stable en indsamling på benene for at få udsatte børn og unge i Fredericia på en tur til enten Legoland eller Tivoli stammer fra Fredericia Rotary Klub, men hvilke børn - og hvor mange - sker i samarbejde med Familie- og Ungdomscenteret i Fredericia. Medarbejdere fra selv samme center har tilkendegivet, at de vil deltage på turene - uden beregning. - Vi ved jo godt, de er der. De udsatte børn, men det er jo ikke rart at blive konfronteret ret meget med det. Derfor har vi taget det op og sagt, "det her kan ikke passe. De børn skal have en oplevelse", fortæller Otto Leander Strømman.

Gøre en forskel