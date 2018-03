Jobcenter

Pt. er der ikke planer om en ekstern undersøgelse af Fredericia Jobcenter. I maj 2017 besluttede et enigt arbejdsmarkeds- og integrationsudvalg ellers, at man ville gå til budgetforhandlinger med ønsket om en ekstern undersøgelse. I forliget blev der afsat i alt otte millioner kroner til området.

Fredericia: I maj 2017 besluttede et enigt arbejdsmarkeds- og integrationsudvalg at tage ønsket om en ekstern undersøgelse af Fredericia Jobcenter med til budgetforhandlingerne for 2018. Men der kommer ikke en ekstern undersøgelse af jobcentret. Det blev der ikke sat penge af til i budgetforhandlingerne. “ Det var min opfattelse, at i stedet for at lave undersøgelsen, så satte vi fire initiativer i gang. En af dem var bedre dialog med borgerne. Vi har taget de ting med, som folk pegede på som et problem, så derfor tror jeg ikke, en undersøgelse kan vise noget nyt Pernelle Jensen (V) - Byrådet har valgt at prioritere indsatsen fremfor undersøgelsen, forklarer vækstdirektør i Fredericia Kommune Mogens Bak Hansen. Det har skabt en del forvirring blandt både politikere og borgere, som har fået opfattelsen af, at politikerne besluttede at få foretaget en ekstern undersøgelse af jobcentret. Blandt andet skriver byrådsmedlem Cecilie Roed Schultz (Enhedslisten) på sin facebook-profil torsdag: "Enhedslisten var glade for, at vi i sommers blev enige om, at vi skulle have en ekstern undersøgelse af jobcenter-området...... Nogle af os undrer os over, at der stadig ikke er kommet gang i undersøgelsen". I budgetforliget for 2018 blev der afsat fem millioner kroner til en række indsatser indenfor arbejdsmarkedsområdet foruden tre millioner kroner fra satspuljemidlerne. Pengene skal blandt andet bruges til "klare servicemål for kvittering på henvendelser til jobcentret", "ressourcer til uddannelse med fokus på den gode borgerdialog og konfliktløsning", "hurtigere afklaring til indsats og ydelse" og "flere fredericianere i job".

Savas: Vi har lovet en undersøgelse

Turan Savas (S) var næstformand i arbejdsmarkeds- og integrationsudvalget i sidste byrådsperiode og er den eneste genganger i udvalget, der efter kommunalvalget hedder social- og beskæftigelsesudvalget. Han forventede efter budgetforhandlingerne, at der kom en undersøgelse, selvom en ekstern undersøgelse af jobcentret ikke er specificeret i budgetforliget. - Ingen af de fem millioner kroner er øremærket til en undersøgelse. Marianne Thomsen (daværende formand for arbejdsmarkeds- og integrationsudvalget, red.) og jeg gik ud i valgkampen og sagde, vi skal have en undersøgelse. Min intention er, at vi skal have den undersøgelse. Min opfattelse var, at pengene skal findes i egen ramme, siger Turan Savas. Han mener dog, at der inden en undersøgelse skal besluttes hvilken del af jobcentret, der skal indgå i undersøgelsen, og han forventer, at jobcentret bliver et punkt på næste social- og beskæftigelsesudvalgsmøde, der er mandag den 19. marts. - Vi har lovet en undersøgelse, og det skal vi selvfølgelig holde, og så skal vi se på, hvordan undersøgelsen skal laves, siger Turan Savas.

Pernelle Jensen: Initiativer i stedet for undersøgelse