Folk med hoftebrud skal i højere grad køres til Svendborg Sygehus for at forhindre unødige overflytninger.

Svendborg: Fremadrettet skal flere med hoftebrud behandles på Svendborg Sygehus. Det gør, at patienterne ikke skal skifte sygehus midt i deres behandlingsforløb, som har været tilfældet de seneste år.

Hidtil er patienterne blevet kørt til nærmeste sygehus, uanset om der var plads eller ej, det skal laves om nu. Niels Dieter Röck, som er ledende overlæge for Ortopædkirurgisk Afdeling O på Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus, forklarer i en pressemeddelelse, at patienterne bliver frustrerede, hvis de efter at være blevet indlagt ét sted skal transporteres til et nyt sted, når de lige så godt kunne være indlagt et sted fra start.

- Det forlænger både behandlingsforløbet, så der går længere, før man kan komme hjem i sine vante rammer, ligesom man skal forholde sig til nyt personale. På Svendborg Sygehus er der et fuldt ud kompetent personale og plads til at tage sig af den type patienter, siger Niels Dieter Röck.

Den nye procedure gælder alle ugens dage, men kun i tidsrummet mellem klokken 8.00 og 18.00, hvor Svendborg Sygehus har en ortopædkirurg på vagt. Om aftenen og natten køres akutte patienter til den Fælles Akutmodtagelse på Odense Universitetshospital, hvorefter behandlingen sker i Odense. Fordelingen forventes at give markant færre overflytninger af denne type patienter, som typisk efterfølgende er indlagt i 6-7 dage.

Den nye ordning i kraft den 1. april. (miede)