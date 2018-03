Den pensionerede Rudkøbing-arkitekt, Povl Erik Hansen, tilbyder nu at rådgive Langeland Kommune gratis for at redde en forfalden magasinbygning bag Bondos Gård i Rudkøbing.

Det tilbud ønsker formand for kommunens bymiljøudvalg, Kim Welcher (DF) at tage imod. Han mener desuden, at kommunen har pligt til at poste penge i en eventuel restaurering.

Rudkøbing: - Jeg har ikke lavet andet i hele karriere end restaureringsprojekter, og jeg kan sagtens være rådgiver på frivillig basis for kommunen. Sådan lyder budskabet nu fra den pensionerede Rudkøbing-arkitekt, Povl Erik Hansen, om den kommunalt ejede og forfaldne magasinbygning i Bondos Gård i Rudkøbing, som i øvrigt er erklæret bevaringsværdig. Han vurderer, at selvom bygningen nok er forfalden, er den lige til at gå til, og at et redningsprojekt blot handler om at shine det udvendige op. Og det tilbud om at rådgive kommunen i en eventuel restaureringsproces skal Langeland Kommune tage imod, mener Kim Welcher, der er formand for kommunens bymiljøudvalg samt medlem af kommunalbestyrelsen. - Det tager vi bare imod og klapper i vores hænder. Det er helt klart min holdning, når han tilbyder noget gratis som på frivillig basis. Det mener jeg godt, at vi må og kan, og at vi skal være ydmyge og tage imod hjælp, når vi har for behov for det, siger han.

Opsat på at redde bygningen

Kim Welcher har tidligere udtalt i Fyns Amts Avis, at det bør koste dagbøder til ejere af bevaringsværdige bygninger, hvis ejendommene ikke holdes ved lige. Det bør i princippet så også gælde kommunen, skulle man tro, men Kim Welcher udtaler i avisen den 16. februar, at han i første omgang vil bede om at få sagen belyst og bringe den op i teknisk udvalg. Han står dog fast på, at også en kommune skal vedligeholde sine bevaringsværdige bygninger, og det gælder også magasinbygningen i Bondos Gård, selvom det vil koste et endnu ukendt beløb. - Jeg er opsat på, at bygningen skal reddes, og det har jeg også nævnt for borgmesteren. Måske kan vi holde det på under en kvart million, og jeg håber, at Povl Erik Hansen ringer til os, siger han.

Turister vil se kultur