Militær på gaden

- Hvis det er sådan, man vil have det, så er det godt, at ansvarsfordelingen beskrives ved lov og ikke fortsætter som i dag, hvor man bare gør det ud fra devisen "det går sgu nok." Men når det er sagt, synes jeg, det er en betænkelig glidebane, man begiver sig ind på, siger Bjørn Elmquist.

Med justitsministeriets egne ord baner lovforslaget vejen for, at "politiets øverste ledelse kan give særligt uddannet personale i forsvaret mulighed for at udøve politimæssige beføjelser, som f.eks. anholdelser eller ransagninger."

Politifolk uddannes til at skabe tryghed og sikkerhed og med mindst mulig magtanvendelse at pacificere folk, der ikke opfører sig ordentligt. Soldater uddannes til at forsvare et territorium og at bekæmpe en fjende. Det er vidt forskellige grundindstillinger, men nu blander man tingene Henrik Stevnsborg, professor og ekspert i politiret og retshistorie, Københavns Universitet

Lovforslag: Militærfolk i gadebilledet og soldater, der foretager anholdelser, ransagninger og kropsvisitationer, fremkalder dystre billeder fra formørkede lande, vi normalt ikke bryder os om at sammenligne os med, synes formanden for Retspolitisk Forening, advokaten Bjørn Elmquist.

- Lovforslaget vender helt op og ned på dette grundprincip. For selv om det ligger beskrevet, at forsvarets indsats på politiets område skal ske under politiets og ikke forsvarets ledelse, og at eventuelle uregelmæssigheder skal behandles af den uafhængige politiklagemyndighed og ikke auditørkorpset, så giver det automatisk nogle magtbilleder, vi ikke er vant til.

Han mener, lovforslaget er udtryk for et grundlæggende opgør med historiske magtstrukturer i Danmark, hvor vi har en solidt forankret tradition for, at i fredstid er det politiet, der har magtmonopolet:

Tilsvarende skepsis over for justitsministerens lovforslag rejser Henrik Stevnsborg, professor ved Københavns Universitet og ekspert i politiret og retshistorie. Han finder det, som Elmquist, demokratisk rimeligt, at ansvarsfordelingen beskrives ved lov, hvis man vil bruge militæret i politimæssig sammenhæng. Men han mener samtidig, at hele tanken er udtryk for et bekymrende paradigmeskifte.

- Vi har siden 1821 haft beskrevet, hvordan militæret kan assistere politiet i nogle meget skarpe, kaotiske, konfrontatoriske og helt exceptionelle situationer. Men det, der lægges frem nu, er særdeles vidtgående i forhold til tidligere, siger han.

Han noterer sig, at militærets politimæssige bidrag i lovforslaget netop ikke har undtagelses-karakter. Af bemærkningerne til forslaget fremgår det således, at samarbejdet mellem forsvar og politi omfatter "mere langvarig bistand uden en bestemt slutdato."

- Det rejser efter min mening en del bekymring, fordi politiopgaver og militæropgaver er væsensforskellige, hvilket også tydeligt fremgår af, at politifolks og soldaters uddannelser er vidt forskellige. Politifolk uddannes til at skabe tryghed og sikkerhed og med mindst mulig magtanvendelse at pacificere folk, der ikke opfører sig ordentligt. Soldater uddannes til at forsvare et territorium og at bekæmpe en fjende.

- Det er vidt forskellige grundindstillinger, men nu blander man tingene, og ved at sætte bevæbnede soldater ind på f.eks. bevogtningsopgaver sender man et symbolsk signal om, at man er klar til at bruge stærkest mulige magtmiddel, det er et skred, et spring i historisk praksis og tradition, siger Henrik Stevnsborg.