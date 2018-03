Ansættelse

Ikke mindst gode resultater på bundlinjen i to vestfynske brugser sikrer uddeler fra Assens jobbet. Han begynder i det fredericianske 1. april.

Erritsø: Det er ikke mindst Martin Frost Jørgensens evne til at tjene penge, der har fået bestyrelsen for Erritsø Brugsforening til at ansætte ham som ny uddeler fra 1. april. Den 41-årige brugsmand, der er født ind i bevægelsen, bliver øverste daglige chef for SuperBrugsen Erritsø og Dagli'Brugsen Skærbæk - som dog har sin egen uddeler. Martin Frost Jørgensen er i dag uddeler i SuperBrugsen Assens og har været det i otte år. Før da var han uddeler i SuperBrugsen Vissenbjerg. “ Vi er foreningsejede og har nogle frihedsgrader, han som ny uddeler kan lære af og udnytte i forhold til selvbestemmelse. Samtidig kommer Martin Frost Jørgensen fra lederposter i to superbrugser, der er ejet af Coop-kæden, og som er topstyret på en anden måde. Det giver ham nogle fordele og en erfaring, vi tror, han kan gøre brug af hos os Fmd. f. Erritsø Brugsforening, Kim Japp

Afløser Karl Jørgensen

Han afløser Karl Jørgensen, som bestyrelsen for nylig sagde farvel til på grund af generel vigende indtjening. Ikke mindst i Dagli'Brugsen Skærbæk. - På baggrund af en vanskelig økonomisk situation i et presset dagligvaremarked er uddeler Karl Jørgensen og bestyrelsen i Erritsø Brugsforening blevet enige om, at der er behov for ny ledelseskraft i Erritsø Brugsforening. Karl Jørgensen fratræder derfor sin stilling som uddeler i Erritsø Brugsforening, skrev bestyrelsen i en pressemeddelelse 6. februar 2018. Til sidst var ansøgerfeltet til den ledige stilling indsnævret til ti, og tre var til samtale, fortæller Kim Japp.

Bedste fra to verdener