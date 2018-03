Filateli

Fredericia: I denne weekend inviterer Fredericia Frimærkeklub i samarbejde med Danmarks Filatelist Forbund alle interesserede til udstilling med 170 rammer fyldt med frimærker.

Der er gratis adgang i Elbohallen på Tingvejen 24 i Taulov lørdag den 10. marts fra klokken 11 til 17 og søndag 11. marts fra 10 til 16.

- Der er frimærker i mange kategorier. Blandt andet Skandinavien, posthistorie, postkort og temaer. Udover udstillingen kan man også finde frimærkehandlere, besøge postvæsenet og få sine frimærker vurderet hos Auktionshuset Vejle Frimærker ApS, skriver Fredericia Frimærkeklub i indbydelsen.

- Der vil også være mulighed for at besøge Feltpost fra internationale missioners stand, hvor man kan støtte soldaterveteranerne ved køb af kuvert frankeret med 0 (nul) kroner på de gamle FN-feltpostfrankeringsmaskiner, da man ikke må sætte beløb på. Der er også et område kun for børn og unge med forskellige aktiviteter, hvor man blandt andet kan tegne sit eget frimærke, dekorere en cd-æske eller lave gækkebrev. Om søndagen er der præmieoverrækkelser til udstillerne.

- Ligeledes er der en mulighed for at få uddybet udstillingsplancherne Theresienstadt og Prag's Rørpost samt Grønland fra Syd til Nord, hvor udstilleren fortæller om det, der ikke er beskrevet i rammerne.

Læs mere på www.elbo18.dk.

Fredericia Frimærkeklub er en gammel klub stiftet år 1921. Den fylder med andre ord 100 år om tre år.