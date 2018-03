Musik

- Det er et skulderklap og en anerkendelse til Fredericias musikmiljø, at så mange hentes ind til en så velanset festival. Måske der var basis for en lokal festival, siger Christian Jørgensen (V), der er næstformand i byrådets kultur- og idrætsudvalg.

Jelling Musikfestival løber af stablen fra torsdag 24. maj til og med søndag 27. maj, hvor der lukkes og slukkes med de canadiske stjerner, Nickelback.

Første Fredericia-band på programmet er Padlock Chain. Orkestret, der præsenterer sig selv som skrammelrock, åbner festivalen på Alfreds Scene torsdag klokken 16:30 med deres versioner af rynkede rockklassikere.

Det erfarne Beatles-kopiband, Sgt. Pepper, spiller på Søpavillonen, hvor det fredericianske band går på scenen torsdag klokken 23:05. Bandet har i flere år begejstret med blandt andet deres Sommerrock-koncerter på Ryes Plads.

Vejlensiske Michael Lund spiller med sit band på Alfreds Scene fredag klokken 12:00. Michael Lund var i sin tid en del af det fredericianske orkester, Kick The Kangaroo, og huserer også med sit nuværende band, Chasing Grace. På Alfreds Scene kommer han dog med originalt materiale fra sidste års soloalbum "Sister".

Tainted Lady med rødder i og fra både Fredericia og Kolding går på Ny Scene fredag klokken 20:45 med deres originale, kompromisløse rock - blandt andet med materiale fra sidste års debutalbum "How the mighty have fallen".

The Beatophonics spiller på Søpavillonen fredag klokken 21:50. Bandet er kendt for at skrive nye sange i en umiskendelig 60'er-pigtrådsstil, der både fornyer og hylder den gamle genre, og har spillet med koryfæer som Peter Belli og Keld Heick. Bandets trommeslager, Flemming Koch, var ligesom Michael Lund med i Kick The Kangaroo. Flemming bor i dag i Middelfart.Metropol afslutter fredagens program på Alfreds Scene klokken 00:30. Bandet spiller numre af Lukas Graham, Justin Timberlake, Daft Punk, Ed Shereran og mange andre, og har Søren Storm fra Pjedsted i front som forsanger.

Søndag klokken 19:50 går bandet Jonah Blacksmith på Alfreds Scene. Bandet har fået anmelderroser og publikumsopbakning i både ind- og udland, hvor deres originale musik har begejstret. I bandet spiller blandt andre den fredericianske guitarist Søren Bigum.