Efter otte måneders venten har en domsmandsret afgjort, at en 67-årig fredericianer skal tre år i fængsel for voldtægt af et barnebarn og blufærdighedskrænkelse overfor yderligere to børnebørn. Manden nægter alt og har anket til frifindelse.

- Min klient var kendt skyldig, så det handlede om strafudmålingen. Retspraksis er helt klar ved den slags sager, og derfor var mit udgangspunkt to et halvt års fængsel. Anklagemyndigheden var på tre et halvt år og argumenterede med det nære familieforhold og de øvrige forhold, siger Poul Merrild.

Han havde lagt op til to et halvt års fængsel.

- Den viser, at min klient er strafegnet, men han havde allerede forinden besluttet, at han ville anke til frifindelse i landsretten, siger den 67-åriges forsvarer Poul Merrild.

Strafudmålingen faldt otte måneder efter, retten i juli 2017 afgjorde, at den 67-årige var skyldig ifølge anklageskriftet. Forud for straffastsættelsen skulle en mentalundersøgelse gennemføres, og den var nu klar.

Fredericia: En enig domsmandsret ved Retten i Kolding afgjorde fredag, at en 67-årig fredericianer skal i fængsel i tre år. Manden blev i juli kendt skyldig i voldtægt af et mindre barnebarn og blufærdighedskrænkelse af hendes søster og en kusine. Bedstefaren nægtede den gang som nu alle anklager og har anket både skyldsspørgsmålet og straflængden til Vestre Landsret.

Det fulgte retten, og den 67-årige kan på fri fod afvente, at sagen kommer for Vestre Landsret senere på året.

Da domsmandsretten i juli afgjorde, at den 67-årige var skyldig, brugte man en uge på voteringen. Afgørelsen var ensstemigt, at man valgte at tro på de tre pigers forklaring. Blandt andet fra barnebarnet som i dag er 16 år. Ifølge hende havde bedstefaren voldtaget hende på et tidspunkt fra 2007 til 2010. Overgrebet var sket hos bedsteforældrene.

Også pigens søster og en kusine vidnede mod bedstefaren for lukkede døre. De forklarede om seksuelle krænkelser, som den 67-årige på det kraftigste har taget afstand fra.

- Jeg kunne aldrig drømme om at gøre sådan noget, slog den 67-årige fast med bestemthed, da han afgav sin forklaring over for domsmandsretten i sommer.

Der havde været et tæt forhold mellem pigerne og bedstefaren og hans hustru gennem mange år. Men der var et misforhold til børnenes biologiske bedstemor, forklarede han og gav udtryk for, at der var tale om et komplot bag anmeldelsen om dels voldtægt og blufærdighedskrænkelse over for de to andre piger.