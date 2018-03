Det er selvfølgelig vigtigt, at man holder en fornuftig afstand til forankørende, specielt når man kører på motorvejen og endnu mere specielt i overhalingssporet.

Men vi kender jo alle problemet: Holder vi den nødvendige sikkerhedsafstand, vil denne sikkerhedsafstand hele tiden blive ødelagt af andre bilister, der trækker ud til overhaling.

Den sikreste måde at køre på i kolonnekørsel er at holde øje med baglygterne på den tredje bil foran dig. Kør så du hele tiden kan holde øje med, når han bremser, så har du god tid til selv at stoppe, inden ulykken sker. Det har desuden den fordel, at du tvinger dig selv til at følge med i trafikken og være opmærksom.

Desværre opstår problemet ofte, at den, der kører foran, er enten en kassevogn eller en anden bil, hvor du ikke kan se gennem denne til nr. 3 bils baglygter.

Så må du holde ekstra afstand og så lade et par almindelige biler komme imellem.

Når man har kørt landet tyndt gennem 50 år og kørt ca. 3.000.000 kilometer - heraf hovedparten på motorvej - uden at være indblandet i et uheld, har man selvfølgelig været heldig, men det er nok ikke held det hele?

Erfaring betyder selvfølgelig en del, men det er langtfra det hele - som Ulrik Duurloo sagde det i tidernes morgen: "Tænk på, at det monstrom du sidder i, kan være et mordvåben."

Det at køre bil er en fuldtidsbeskæftigelse.