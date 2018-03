Mit første kørekort gjaldt fra 1960 til 2011. I de 51 år har jeg minimum kørt en afstand svarende til månen og tilbage igen. I alle disse år, var der ingen der viste interesse for, om jeg var i stand til at føre motorkøretøj på forsvarlig vis.

Jeg kan ikke sige mig fri for at have begået fejl i ny og næ. Og jeg har da måttet indkassere en fartbøde og to parkeringsbøder gennem årene.

Fra jeg fyldte 70 til 76, blev jeg tjekket behørigt hos egen læge før mit kørekort blev fornyet. Det havde jeg ikke noget imod.

Efter de nye regler har jeg nu fået fornyet mit kørekort, til jeg fylder 91 år. Det har jeg heller ikke noget imod, for vi er nogle fornuftige mennesker, der holder øje med mig.

Mig selv, min kone, mine børn, min omgangskreds, og min læge, når jeg er til konsultation. Hvis min læge observerer signaler hos mig på begyndende demens, så er jeg overbevist om, at han vil reagere på situationen.

Jeg møder dagligt yngre bilister, som kører uforsvarligt, herunder for stærkt, farlige overhalinger, snak i mobiltelefon under kørslen, ændring af kørselsretning uden at vise af, overhaling højre om på motorvej, og du kan sikkert selv føje flere ting til.Måske bør disse bilister testet med jævne mellemrum for at kontrollere, om de burde have et kørekort.

Det har været fremme, at nogle unge mennesker indrømmer, at de bevidst foretager særdeles farlige ting i trafikken bare lige for at prøve nogle grænser af.

Jeg tør f.eks. ikke at overhale over dobbelt optrukne spærrelinjer op af en bakke med dårligt udsyn. Jeg overholder fartgrænserne og taler ikke i telefon under kørslen.

Ifølge rapport fra Vejdirektoratet af 24. januar 2016: Unge mænd kører mest usikkert. Det er særligt de unge, der topper i statistikken. Unge i alderen 18-24 år udgør cirka 20 procent af alle dræbte og tilskadekomne i trafikken, mens de kun udgør cirka otte procent af den samlede befolkning.