Integration. Opstil helt klare regler for indvandrere

Anne Skau Styrishave (ASS) skriver i FS søndag, at sociale problemer kræver sociale løsninger, og at man ikke løser problemerne med økonomisk straf.

Du nævner, at man selvfølgelig hjælper etnisk danske familier, hvis de er kommet i problemer, eksempelvis med alkohol. Hvis der derimod er tale om en ikke etnisk dansk familie i et parallelsamfund, bliver man stigmatiseret og straffet og ikke hjulpet. At bare fordi man bor i et bestemt boligområde, skal man udskammes for at have sociale problemer. Det er forfærdeligt for det enkelte menneske og skadeligt for integrationen og dermed for Danmark, mener du.

Jeg ser hele det problem på en anden måde end dig, ASS. For det første har Radikale Venstre en idé om, at alle de ikke-vestlige indvandrere, læs muslimer, er en berigelse af vores samfund eller kan blive det på sigt.

Men jeg synes efterhånden at have set og hørt nok til, at mange af disse muslimer ikke er interesserede i at integrere sig. For det må da være de tilrejste nye borgeres pligt at forsøge at integrere sig. Selvfølgelig skal vi da hjælpe, men det er mange af dem åbenlyst ikke interesseret i. Men det kan aldrig være en hjælp at give dem integrationsydelse/kontanthjælp i mange år.

Vi ser masser af muslimer, som har boet i Danmark i mange år, som endnu ikke har været på arbejdsmarkedet og ikke kan dansk - det gælder især kvinderne. Så det kan aldrig være en hjælp at fastholde dem på kontanthjælp og børnebidrag. Thi de får jo mange børn, og det er jo også en indtægt, og man slipper for at arbejde, når man er på barsel.

I min verden bør man hjælpe indvandrerne ved at der opstilles nogle helt klare regler for at få lov til at bo i vores land. F.eks. mener jeg, at man skal lære dansk, og det skal ske ved, at de får måske tre år til at lære sproget, og derefter skal man forsøge at komme i arbejde. Og man skal selvfølgelig meldes i en a-kasse, så man kan få understøttelse, når man ikke er i arbejde.

Og derefter må det foregå, som det gør med os etnisk danske. Og ASS, man har efterhånden ikke andre muligheder overfor disse mennesker end at reducere deres kontanthjælp/integrationsydelse, så de forstår, at vi mener det alvorligt med, at de skal være en del af samfundet på lige fod med os, der har levet her altid.