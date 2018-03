- Radikales forblommede godhed

I søndagens avis skriver Radikale Venstres folketingskandidat Anne Skau Styrishave, at vi stigmatiserer og straffer økonomisk indvandrere, som er kommet til landet.

Det er typisk radikal snak, som ikke har hold i virkeligheden. Hun påstår, vi straffer og sanktionerer uden at lytte til forskere og eksperter. Hvis det er forbigået Anne Skau Styrishave, findes der altså både specialister og folk med indvandrerbaggrund, som har en anden mening end hun, men det forbigås behændigt.

Hun spørger, hvordan kan vi som samfund acceptere en politik, der sigter efter at gøre en specifik gruppe af mennesker fattigere? "Hvornår stopper vi med at tro, vi kan straffe og sanktioner folk ud af deres sociale problemer med fattigdomsydelser, når intet nogensinde har peget på, at det virker."

Tak for en hilsen. Den danske stat ofrer ca. 35 milliarder om året til hjælp for indvandrere i Danmark, som ikke alle åbenbart værdsætter. Det er efter min mening ikke just at straffe folk, men som man må forstå ASS, så er det den rene straf ikke at yde mere social bistand. To kendte indvandrere, Roya Moore og Naser Khader, mener derimod, at man bør stille større krav til de indvandrere, som ikke er i arbejde eller ikke integreres som forventet. Det rimer ikke med radikal tankegang eller deres forblommede godhed, der sjovt nok aldrig ledsages af forslag om, hvor pengene skal komme fra. Det er omkostningsfrit at forlange og kræve ind. En disciplin de radikale altid har dyrket. Se hvor er vi gode.

Der er mange i det danske samfund, som ønsker bedre vilkår. Skoleelever, som ikke kan få ordnede forhold i de nedslidte skoler, høje klassekvotienter og dårlige undervisningsmaterialer, fattige pensionister, som håber på at dø, før de skal på plejehjem og spise optøet mad og sidde med fyldte bleer, stresset og overbelastet personale på plejehjemmene, sygehuspersonale som vånder sig under et alt for stort arbejdspres - listen er lang.

Kunne den radikale godhed ikke smitte lidt af på disse grupper, eller mener man fortsat, der disponeres økonomisk forkert Danmark i forhold til indvandrere?