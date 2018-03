Her hvor jeg har min færden, er det nu ikke længere en regel, at der er jævnlig postudbringning. Det meste bliver samlet sammen til store fredag, hvor postvæsenet så kan se frem til en dejlig weekend uden hr. og fru Danmark i baghovedet.

Etaten overrasker mig konstant. Da jeg for nylig ville sende et express-brev og havde erlagt ekstra-gebyret for garanteret udbringning næste dag, fik jeg at vide, at "det normale" var en-to dage.Altså det dobbelte af, hvad man selv lover på hjemmesiden.

Nå, jeg er nok også bare en sur, gammel mand. Jeg har lige fået at vide, at man har returneret en længe ventet forsendelse til USA. "UNCLAIMED" (dvs. ikke afhentet). Men jeg har bare ikke fået nogen melding om, at der var noget, der skulle afhentes.

Jeg skal måske være synsk?