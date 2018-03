Flere udvandrede fra Danmark til Amerika for at prøve lykken i det nye land. Nu er det omvendt, for en amerikaner søger nu sine danske rødder og håber at have heldet med sig på Vestfyn.

Nordvestfyn: Melfar Posten har fået en henvendelse fra en, der muligvis aldrig før har læst avisen men som i jagten på at hjælpe en veninde, har spurgt redaktionen om hjælp. Inge Nybro Laugesen bor i Brørup og har en veninde, Nancy Church, der bor i Plattsburg i staten New York.

Inge Nybro Laugesen har søgt i forskellige lokalhistoriske arkiver, men det har ikke bragt hende tættere på at kunne forene sin veninde med den fjerne fortid, så måske findes der en læser eller to, der kan hjælpe Inge Nybro Laugesen med at give veninden mere viden om sine danske forfædre.

Nancy Church kommer til Danmark i juni, og de to veninder ville elske at tage en tur over broen og se nærmere på det område, som familien stammer fra, og allerbedst: hvis der var nogle at aflægge et besøg.

I 1902 udvandrede oldeforældrene Otto Heinrik Petersen og Karen Petersen fra Danmark til USA sammen med deres lille søn, Hans Christian, der blev bedstefar til Nancy. Hans havde sidst kontakt til familien i Danmark omkring 1949-51, men da han døde i 1951, gled kontakten ud i sandet. Ikke mindst på grund af sprogbarrieren, da Hans var den sidste i familien, der kunne tale dansk.

Den sidst kendte adresse, familien boede på i Middelfart, var Middelfart Nygade 345.