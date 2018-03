Skårup Grill, Spil og Bodega er for tiden lukket, men snart åbner den igen med nyt navn, ny ejer og nye tiltag.

Svendborg: En madpakke til at tage med eller en let ret i fredagscaféen. Det er bare nogle af de nye tiltag, som en ny ejer af Skårup Tank og Kiosk, der tidligere hed Skårup Grill, Spil og Bodega, har tænkt sig at tilbyde kunderne, når kiosken åbner. Den nye ejer af kiosken er Helle Lauridsen, der til daglig er social - og sundhedsassistent i hjemmeplejen. Men nu skal det erhverv snart skiftes ud med kiosklivet. - Jeg holder op med det andet, det er lidt en gammel drøm at prøve noget selv og have sit eget, og nu var muligheden her, så nu var det på tide, inden man bliver alt for gammel, siger hun.

Nye og gamle tiltag

I Skårup Kiosk og Tank har der tidligere været fredagscafé, og det tænker Helle Lauridsen, at hun vil fortsætte med. Noget nyt er, at hun vil prøve at servere lette retter i caféen om fredagen. Derudover vil hun indføre nye åbningstider og forny udvalget af morgenmad. - Der skal blandt andet til at være åben fra klokken seks om morgenen, hvor jeg vil prøve med noget morgenbrød, smurte rundstykker, sandwicher og eventuelt madpakker, siger hun.

Førstegangsejer