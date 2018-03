Debat: Lad os sammen bekæmpe parallelsamfund

Synspunkt: 1. marts præsenterede regeringen deres længe ventede ghettoudspil. Det er vigtigt, at vi får sat ind overfor de parallelsamfund, som desværre er en realitet rundt om i landet. Som socialdemokrater tror vi på et stærkt fællesskab. Det er ikke et stærkt fællesskab, når beboersammensætningen er så skæv, som tilfældet er. Når så mange forældre ikke går på arbejde, når så mange børn ikke kan tale ordentligt dansk, og når utrygheden er markant højere i de udsatte boligområder.

Hvis vi ikke sætter ind nu, risikerer vi blot, at problemerne udvikler sig.

Set i lyset af de alvorlige problemer, der kræver handling, er tiden ikke til at skyde hinandens idéer ned. Tiden er til at gøre noget ved problemerne. Helst i et bredt, politisk samarbejde. Regeringens plan indeholder interessante initiativer, som vi glæder os til at diskutere nærmere. Der er også initiativer, som vi tror har en mindre effekt eller som primært handler om hård retorik. Men også dem diskuterer vi gerne med regeringen. Vi håber, at regeringen vil have samme tilgang til det store udspil, som vi selv præsenterede for få uger siden.

Et af de vigtigste forslag, vi har fremlagt, er forslaget om, at indvandrere på offentlig forsørgelse skal bidrage til samfundet i 37 timer om ugen. For vi har brug for, at alle, som kan arbejde, bidrager til vores samfund. Den danske arbejdsmarkedskultur, hvor både mor og far er i arbejde, er en vigtig brik i vores velfærdssamfund. Og jo, der er heldigvis mange i de udsatte boligområder, der går på arbejde eller er i uddannelse. Men hånden på hjertet og på statistikken. Så er der også en meget, meget stor andel, der ikke gør.

Alle børn i Danmark har ret til en god opvækst. Vi socialdemokrater tager altid børnenes parti. Det gælder, uanset om man er barn af en indvandrer eller af en dansker. Vi er bekymrede over, at der sker meget få anbringelser af børn fra indvandrerfamilier. Og at de børn, der anbringes, typisk bliver det meget sent. Vi skal sætte tidligere ind, så færre børn og unge havner i kriminalitet. Udveksling af data mellem politi og sociale myndigheder er helt afgørende for at styrke den tidlige indsats. Og så skal der handles på underretningerne. Også selvom det i de mest kritiske tilfælde betyder, at barnet må flyttes til en anden familie.

I kampen mod kriminelle er det nødvendigt at tage hårde redskaber i brug. Det er ikke rimeligt, at kriminelle bander gør livet utrygt for alle de mange lovlydige beboere. Derfor skal politiet have bedre redskaber - og vi er ikke afvisende overfor at supplere de nuværende visitationszoner med såkaldte strafzoner. Det handler ikke om at doble straffen i alle udsatte boligområder. Den opfattelse er en misforståelse. Men derimod at kunne sætte ind, hvis eksempelvis en legeplads indtages af narkohandlere, eller der i bestemte områder kastes sten på ambulancer og brandbiler.

Vi har en stor opgave, der skal løses. Og den skal løses nu, hvis udviklingen ikke skal fortsætte. I stedet for at kritisere hinandens forslag, håber vi meget, at regeringen vil invitere til en bred aftale. Hvis vi står sammen, kan vi skabe et Danmark uden parallelsamfund. Vi er klar.