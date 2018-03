Debat: Forbrugervalg i Elforsyningen

Læserbrev: Hvert fjerde år vælges der 15 repræsentanter blandt forbrugerne i Sydfyns Elforsynings (SEF) forsyningsområde. Afstemningen er i gang nu og slutter onsdag d. 14. marts ved midnat. Jeg er en af 24 kandidater ved dette valg. Jeg har været medlem af SEF's repræsentantskab siden 2010. De første fire år var jeg politisk udpeget i SEF, og i 2014 blev jeg valgt som forbruger-repræsentant.

Ligesom for fire år siden synes jeg stadig, at SEF bruger rigtig mange penge forkert. Firmaets formue er i sidste ende forbrugernes - dine og mine penge. Derfor skal det selvfølgelig være et ufravigeligt krav til SEF's ledelse og bestyrelse, at man viser rettidig omhu med selskabets midler. Efter min mening har man også i de senere år taget en række forkerte beslutninger, eller man har valgt dyre løsninger i stedet for billige.

For eksempel har man i 2017 oprettet et salgskontor i København, som er sådan et slags eksperiment, om man kan få kunder dér. Kontoret kunne vel have fungeret hvor som helst i Storkøbenhavn, men man har lejet sig ind i lokaler i den dyre ende af Bredgade cirka 150 meter fra Amalienborg. Dyrere bliver det vel næppe.

Hos energiselskabet Ewii i Trekantsområdet er en ny direktør og bestyrelse i gang med at rydde op efter forgængernes vildskud, blandt andet nedlægger man selskabets udviklingsafdeling. I SEF har man i 2017 oprettet et nyt selskab, SEF Innovation, der skal opfinde noget, der ikke er nærmere specificeret, og som der sættes millioner af kroner af til.

Det er mit ønske og håb, at jeg kan bidrage til at bevare SEF som en lokal og god sydfynsk arbejdsplads. Det mener jeg, man gør bedst ved at holde sig til det man er god til: Levering af energi og internet. For kun sådan vil man kunne overleve den fremtidige konkurrence. SEF skal også være en aktiv spiller i den grønne omstilling både med hensyn til troværdig energi-rådgivning af kunderne og ved at vælge energi-rigtige løsninger i den daglige drift.

Som selvstændig med over 30 år med egen virksomhed har jeg en erfaring, som jeg bestemt mener, at SEF kunne have glæde af. Derfor vil jeg opfordre til, at man stemmer på mig ved dette forbrugervalg. Gå ind på www.sef.dk hvor man kan læse om de forskellige kandidater. Stem på mig: Peder Skou. Jeg er nr. 7 på listen. Tak for din hjælp.