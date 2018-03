Debat: Højrepopulismens Par Nummer Syv

Læserbrev: Til Erik Dagø og min kære John Jensen. Højre populismens Par Nummer Syv (skrevet med et glimt i øjet).

Løgn er også en videnskab, sagde Fanden (citat fra B.S. Ingemanns Landsbybørnene). Man kan ikke skære alle over én kam. Det mener jeg, at du gør, Erik Dagø, i din argumentation i vedrørende "de røde". Og du, John Jensen; i forhold til muslimer.

I tillægger de to grupper hver deres totalt identiske motiver i forhold til omverdenen. Sådan forholder det sig ikke. Folk er forskellige. Derfor er der jo eksempelvis forskellige fraktioner inden for politiske partier og inden for trosretninger.

Det er derfor ukorrekt, når I to presser mennesker med et vist fælles syn på tilværelsen ned i den samme, smalle skabelon. I taler usandt om hver jeres gruppe. I lyver. Derfor Ingemann citatet ovenfor.

Til dig, kære John Jensen: Du hader, at jeg kalder dig kære John Jensen. Du har, her på debatsiden, om mig, skrevet: "Kære mig her og kære mig der, jeg gider dig ikke."

Og tak for det. Jeg betragter det som en ære at få skældt huden fuld af en person med dit menneskesyn.

Og nu kommer begrundelsen for kærligheden, kære John: "Folk, der gør mig ære er mig kære."