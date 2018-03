Debat: Unfair generalisering

Læserbrev: Danskerne snyder i skat. Danskerne er deres partnere utro. Danskerne drikker for meget alkohol.

Nej, stop en halv - hvad har han nu gang i, den skøre organist?

Ovenstående er selvfølgelig noget sludder. Selvfølgelig er der nogle danskere, der snyder i skat eller er deres partnere utro, men sådan stillet op giver det indtryk af, at alle danskere bærer sig sådan ad, og det er selvfølgelig unfair.

Men det er faktisk den samme tåbelige og primitive udtryksform, man benytter sig af, når man omtaler indvandrere i samlet flok:

Indvandrerne gider ikke at lære dansk.

Indvandrerne gider ikke at arbejde.

Indvandrerne er kriminelle osv. osv.

Jeg tror ikke, pæredanskerne gør sig nogle forestillinger om, hvor frustrerede og sårede mange indvandrere bliver, når de hører sig selv omtalt på denne måde.

Mine damer og herrer, kære danske medborgere: Hver dag går titusindvis af mennesker med indvandrerbaggrund på arbejde, knokler hårdt og betaler skat efterfølgende ganske som resten af den danske befolkning. Mon ikke det er på tide at give dem den respekt og anerkendelse, de fortjener?

Jeg har intet imod, at man presser mennesker på kontanthjælp til, at de skal lære dansk og stille sig til rådighed for arbejdsmarkedet (medmindre de er for syge til det); jeg har heller ikke noget imod, at politiet og politikerne gør en indsats for at bekæmpe kriminalitet uanset hudfarven på dem, der begår kriminaliteten. Men at omtale indvandrerne som samlet gruppe, som om de enten er luddovne eller dybt kriminelle er ikke bare fuldstændig ukorrekt - det er dybt unfair.