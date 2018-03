Debat: Valgkamp af værste skuffe

Læserbrev: Regeringspartierne er i god tid godt i gang med deres paniske valgkamp. Det ses tydeligt, når man ser deres vanvittige ghettoforslag om, at rive gode boligblokke ned, fordi beboerne ikke vil integrere sig.

I stedet burde man stille krav til dem på offentlig forsørgelse, som skulle møde op til 37 timers ugentlig arbejde. Der er mange muligheder for, at beskæftige dem. Udeblivelse skulle selvfølgelig modregnes time for time.

At man kan få den skøre idé at rive disse gode boligblokke ned. Det svarer til, at en bilejer vil skrotte sin nye bil, fordi han laver for mange buler i den, selvom det er ham, der ikke kan køre bil.

Ligeledes er det forrykt, at man vil flytte Dansk Sprognævn til Bogense, det drejer sig jo kun om sølle 12 arbejdspladser. Det er alt sammen valgkamp af værste skuffe.