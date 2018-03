Tre forskere fra Syddansk Universitet har bidraget til en ny form for kræftbehandling. ALECSAT, som den kaldes, er en immunbehandling, der på et tidligt stadie viser gode resultater - især fordi den tilsyneladende ikke giver bivirkninger.

Immunterapi Immunterapi bruges som kræftbehandling ved, at man lader kroppens eget immunforsvar bekæmpe kræften i kroppen.Behandlingsformen bliver brugt i stigende grad. I dag ses det oftest som led i behandlingen af kræfttyperne lymfeknudekræft, leukæmi, lungekræft, nyrekræft og modermærkekræft. Nogle former for immunterapi gør brug af antistoffer, der sætter sig ved kræftcellen og gør den tilgængelig for immunsystemet. Men risikoen ved det er, at det risikerer at skade raske celler i kroppen. De foreløbige resultater bag ALECSAT indikerer, at denne behandlingsform undgår mange af den slags bivirkninger. ALECSAT-behandlingen er blevet til i et samarbejde mellem forskere fra Kræftens Bekæmpelses Center for Kræftforskning, Rigshospitalet, Odense Universitetshospital, Aarhus Universitetshospital og firmaet CytoVac. Kilde: Kræftens Bekæmpelse

Meningen er, at patientens eget immunforsvar bekæmper kræftcellerne. En blodprøve fra patienten bliver tilsat lægemidlet, som skal få cellerne i blodet til at jage kræftproteiner, når blodet siden bliver sprøjtet ind i kroppen igen. Og ALECSAT adskiller sig fra andre former for immunbehandling ved, at den ifølge de foreløbige resultater ikke risikerer at ramme kroppens raske celler.

Rikke Sick Andersen er en af dem, der krediteres først i den rapport, som folkene bag ALECSAT har udgivet. Sammen med to kolleger fra Syddansk Universitet, Morten Gjerstorff og Henrik Ditzel, har hun været med til at udvikle lægemidlet.

“ De patienter, som det er blevet prøvet på, har været opgivet med anden behandling, fordi de har haft en virkelig aggressiv form for kræft. Det var ikke forventet, at de ville respondere så godt, som de gjorde. Så det var et kæmpe gennembrud, at der var så gode resultater af behandlingen. Rikke Sick Andersen, forsker ved Syddansk Universitet.

Konkret har hendes opgave bestået i sikre, at det var kræftproteiner, immuncellerne opsporede. For ligesom almindelige celler har kræftcellerne en masse proteiner på overfladen, som ligner almindelige celler meget. Derfor er det normalt svært for immunsystemet at genkende dem. Men nogle særlige proteiner findes kun på kræftceller. Og det er dem, behandlingen er målrettet imod.

Med overraskende resultater til følge, hvis man spørger Rikke Sick Andersen:

Hun får opbakning af seniorforsker Alexei Kirkin, der som en af behandlingens to bagmænd har brugt 10 år i laboratorierne på at udvikle den:

- Fordi behandlingen rammer bredt, er der større sandsynlighed for, at alle kræftceller bliver ramt. Det mindsker også risikoen for, at kræftcellerne bliver modstandsdygtige over for behandlingen, siger han i en pressemeddelelse til Kræftens Bekæmpelse.

- Vi er meget glade for de positive resultater. De giver os håb om, at vi er på sporet af en behandling, som er effektiv over for en livstruende kræftsygdom, hvor man i dag kun har få behandlingstilbud, tilføjer gruppeleder ved Kræftens Bekæmpelse, Per Guldberg.