Lars Frelle-Petersen, som er digital direktør hos brancheorganisationen DI, påpeger, at det er vigtigt, at danske børn og unge får en forståelse for, hvordan computere og den digitale verden fungerer inden for alle fag.

Strib: Når elever på Strib Skole lærer om kodning og programmering som en del af nyt internationalt pilotprojekt, er det sød musik i ørerne hos Lars Frelle-Petersen.

Som direktør hos branchefællesskabet DI Digital vurderer han nemlig, at der er et behov for, at børn og unge i Danmark får en større interesse og bedre forståelse for, hvordan en computer virker, idet mange virksomheder allerede i dag oplever en mangel på kvalificeret arbejdskraft i forhold til digital data-forståelse.

- Det gælder ikke kun forståelse for kodning, men en grundlæggende forståelse for, hvad vi kan anvende de her nye teknologier til - ikke kun dem, vi kender i dag, men også dem der kommer i fremtiden. For det skønnes jo, at op mod 60 procent af de børn, der starter i skole i dag, kommer til at beskæftige sig med noget i fremtiden, som vi endnu ikke kender til, siger DI-direktøren og påpeger, at mens visse job uddør, så opstår der til gengæld nye - og helt tredje ændrer karakter.

- Derfor kan vi også forudse, at der er et meget stort behov for folk, der har nogle af de logiske forudsætninger, der skal til - matematiske kompetencer, naturvidenskabelige forudsætninger og programmeringsevner til i virkeligheden at kunne være med til at præge de fremtidig jobs, som Danmark jo også skal konkurrere med andre lande om at kunne trække til landet.