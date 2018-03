En polsk slagter og hans kæreste er strandet i Dunkær, efter at de i februar blev opsagt af Ærøslagteren ApS. Parret nåede at være ansat i to en halv måned og ved ikke, hvor de nu skal tage hen. - Vi ved ikke, hvad vi skal gøre. Vi kender ingen på Ærø og har ikke råd til at betale indskud eller flytte, siger slagterparret. Ærøslagterens bestyrelse siger, at de har forsøgt at hjælpe parret.