Jordløse: Det bliver en travl dag for nogle i Jordløse 18. marts, hvor friskolen og børnehaven Regnormenes støtteforening holder loppemarked.

Derfor opfordrer friskolen og børnehaven i Jordløse og Omegns Nyhedsbrev folk til at kigge efter i køkkenskabe, børneværelser, kældre, lofter og så videre for at se, om der noget, som de ikke selv længere har brug for, men som stadig kan anvendes.

Effekter til loppemarkedet kan stilles på skolen i åbningstiden eller i cykelskuret bag skolen.

Indtjeningen går ubeskåret til friskolen og børnehaven, oplyses det i nyhedsbrevet. /EXP