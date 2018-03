Faktarama

Sundhed: Brandsår, der opstår mellem klokken 8 om morgen og klokken 20 om aftenen heler op til 60 procent hurtigere, end forbrændinger, der finder sted mellem klokken 20 om aftenen og klokken 8 om morgenen. Det viser en undersøgelse af 118 britiske brandsårspatienter. For at udforske den sammenhæng mellem sår og tidspunkt, udførte de britiske forskere et forsøg med hudceller fra mennesker. Det viste sig, at sår påført om natten i gennemsnit var 28 dage om at hele, mens skader påført om dagen var helet på bare 17 dage - altså næsten halvt så lang tid. Samme forsøg med hudceller fra mus gav det stik modsatte resultat. Men mus er nataktive, mens mennesker er aktive om dagen. Så forklaringen ligger i kroppens indre ur, som styrer kroppens celler efter en 24-timers døgnrytme. Ud over det nyttige i at vide, at det er smartere at blive forbrændt om dagen end om natten, kan den nye viden måske bruges til at forbedre behandlingen af sår efter operationer foretaget om natten ved at manipulere huden med lys eller medikamenter til at tro, det er dag. (hafa)

Kilde: Weekendavisen/Science Translational Medicine