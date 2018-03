Faktarama

Sundhed: Babyer, der ligner deres far, er sundere, end dem, der ikke gør ... men kun hvis de er født af enlige mødre. Den konklusion er forskere fra Binghamton University i New York nået frem til efter at have fulgt 715 babyer født af enlige mødre i deres første leveår. De babyer, der - efter forældrenes egne udsagn - mindede mest om faderen viste sig efter et år at være sundere end de andre. De havde også i snit tilbragt 2,5 døgn mere sammen med deres far, og forskerne giver den simple forklaring, at en far viser mere opmærksomhed til et barn, hvis han kan genkende noget af sig selv. Forskellen kan ikke spores i familier, hvor mor og far lever sammen. Kilde: Livescience