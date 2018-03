Glamsbjerg: Eleverne på Fugleviglund Produktionshøjskole i Glamsbjerg inviterer til handel og vandel til gode priser, når de afvikler markedsdag lørdag 17.marts fra klokken 10-13.

Eleverne har op til markedsdagen haft travlt med producere på skolens værksteder, som omfatter både metal, træ, det kreative og it. I det sidste tilbyder de unge at rense og servicere computere. Besøgende kan også få hjælp til print af blandt andet tryksager, plakater og visitkort. Og der er også mulighed for at se, hvordan en 3D-printer virker.

På metalværkstedet kan publikum købe en cykel som blomsterholder, en bålstolpe, rosenbue og flere forskellige blomstersøjler - alt fremstillet i jern og metal.

Eleverne på træværkstedet har fremstillet æblekasser, bakker, fuglehuse og trælegetøj, som kan købes til fordelagtige priser. Og på det kreative værksted kan man købe alt fra varmepuder til muleposer og toilettasker.

Gæsterne kan også stille sulten i skolens café og se, hvordan tingene bliver fremstillet. /EXP