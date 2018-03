Den 12. april er der borgermøde i Bogense om muligheden for at oprette en afdeling af Natteravnene i byen.

Bogense: Er der brug for Natteravne i Bogense? Brug for voksne, der iført let genkendelige gule jakker går rundt i byen i aften/nattetimerne for at gøre det mere trygt for de unge at færdes ude i de mørke timer?

Måske. I hvert fald kommer temaet på bordet ved et borgermøde på Bogense Skole torsdag den 12. april klokken 17.30 til 18.30.

Det er leder på Bogense Skole Pia Brøndsted Jacobsen, der har taget initiativ til borgermødet, og ideen opstod hos hende, da skolens 9. klasser for nylig havde projektuge.

Under forældreaftenen, hvor eleverne fremlagde deres projekter, argumenterede en gruppe drenge for, at de ønsker et ungdomshus i Bogense. De savner et sted at være om aftenen og i weekenden, og de fortalte, at de kunne føle sig utrygge ved at færdes i byen.

Derfor kontaktede Pia Brøndsted Jacobsen Natteravnene, som hun fra sin tid på Korup Skole har erfaring med, og derfor kommer repræsentanter for organisationen nu til Bogense for at fortælle om, hvordan de frivillige voksne arbejder. At de for eksempel altid går tre sammen, og at begge køn altid skal være repræsenteret på holdet, fordi de to faktorer beviseligt virker konfliktdæmpende.

Jakob Christensen er forælder til en elev i 9. klasse på Bogense Skole, og han ser gerne, at de gulklædte Natteravne kommer til byen.

- Der sker desværre indimellem ting, som de unge mennesker er utrygge ved, og der kunne det være godt, hvis man havde Natteravne til at guide og hjælpe dem, siger han, der dog ikke kender til konkrete episoder, hvor der har været brug for voksne til at hjælpe.

Om han selv vil melde sig som Natteravn, ved han ikke.

- Jeg har meget andet at se til, men hvis der ikke er andre, kunne det da godt være.