Da Rema 1000 nu har haft et par måneder til at finde sig til rette, valgte Stiftstidende at lave en prisundersøgelse i det lokale handelscentrum. Vi udvalgte 14 forskellige, tilfældige og identiske* varer plus en bærepose til at få varene bragt ud i bilen med.

Pristjek Prisundersøgelsen blev lavet mandag 5. marts 2018 ved Netto, Rema 1000 og Superbrugsen i Haarby.Der er ikke taget højde for dagsaktuelle tilbud, som fraviger normalprisen. Netto har fra 3.-9. marts f.eks. 37-års fødselsdag. Superbrugsen er i sit koncept ikke en decideret discountbutik. Det kan være, vi har overset varer, der kunne være i samme kvalitet og kategori og måske billigere i pris, men vi har gjort alt for at finde sammenlignelige varer at pristjekke. Nogle varer findes i flere prisklasser alt efter kvalitet. I det tilfælde er billigste vare valgt.

Haarby: Inden for små 100 meter i Algade i Haarby er det let at bruge penge. Her kan du nemlig handle dagligvarer i tre forskellige butikker, som konkurrerer med hinanden på prisen.

En prissammenligning er måske ikke altid fair, fordi 14 andre udvalgte varer kunne have givet et andet billede. Og fordi det er svært at sammenligne en dansk agurk med en agurk fra Spanien. Pristjekket er således kun et udpluk af ganske få varer udvalgt på en enkelt dag, hvorfor det kan vise sig, at tilbud og spotvarer gør prisen bedre for forbrugeren. Det ser vi hos Netto, der kørte slagtilbud på Nescafé Gold på 200 gram for 65 kroner. En helt del billigere end de to andre konkurrenters priser. Måske fordi Netto fejrede fødselsdag. Det kan også være, du kunne spare penge ved at købe et større parti af en vare.

Men uanset hvad er konkurrencen lige for alle i den sidste ende.

Inden for bæreposer, med mindre Superbrugsens billigste bæreposer vitterlig er af bedre kvalitet end Nettos og Rema 1000s, er der penge at spare. Bæreposen i Superbrugsen måtte vi betale tre kroner for. Hos de to andre konkurrenter kunne du få den til halv pris - det vil sige 1,50 kroner.

Køber du i snit en bærepose om ugen i en af de tre butikker, kommer du på årsbasis af med 156 kroner i Superbrugsen og 78 kroner hos de to andre konkurrenter. Forskel: 78 kroner.