Faktarama

Økonomi: Den sicilianske mafia opstod, fordi der var mangel på citroner. Den opsigtsvækkende konklusion er en gruppe af økonomer fra Irland, England og Sverige kommet frem til ved at sammenholde omsætningen i citrusplantager i bestemte områder af Italien med udviklingen af mafiaen i samme område, skriver Weekendavisen. Efter at det i slutningen af 1700-tallet var blevet påvist, at mangel på C-vitamin gav søfolk skørbug, opstod der en voldsom efterspørgsel på citrusfrugter, der har stort indhold af C-vitamin. Klimaet i Syditalien er perfekt til citrusdyrkning, men også til at operere i det skjulte. I anden halvdel af 1800-tallet gav en kombination af høj fortjeneste, en svag retsstat, fattigdom og lav tillid til myndighederne de perfekte vækstbetingelser for bander, der kunne true og afpresse citronproducenterne, vokse sig store og brede sig over nye markeder. (hafa/Weekendavisen)