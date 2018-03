Debat: Meningsløs ulykke

Læserbrev: Jeg var så "heldig" i går at ende i en motorvejskø få minutter efter, at en stor lastbil forulykkede ved middagstid tirsdag på Fynsmotorvejen.

Da vi efter et stykke tid listede forbi ulykkesstedet kunne vi se, at vi trods alt var heldige. Det kunne være gået gruelig galt også for vores lille bil. Hvad jeg dog ikke fatter er, at en bil på grund af kødannelserne med dødelig udgang forulykker halvanden time efter den første ulykke. Det burde da være muligt at lave et sikkert system eller en procedure, så bilisterne i rigtig god tid bliver advaret om, at der er problemer forude.

Jeg kender ikke de nærmere detaljer om ulykke to, men for mig at se forekommer den at være fuldstændig meningsløs på grund af den lange tid, som kunne have været brugt til effektive modforanstaltninger.