Vintest

Sødme: Det er rendyrket sød vin, altså vin med masser af restsukker, som vi har med i dagens test. De fire flasker illustrerer, at sød vin både kan være nærmest overvældende og parfumeret at drikke og samtidig være en interessant oplevelse. For sød vin kan lagre og udvikle sig til en kompleks og flot vin, når vinen har en ordentlig kvalitet fra begyndelsen.De fire vine fra slottet Château Piada, som vi har smagt til dagens test, spænder over 10 år, og der er tydelig forskel. Den yngste er markant lysere end de øvrige, og den har endnu en del af ungdommens happy go lucky-karakter med masser af honningsødme og ikke nogen stor dybde. Syre har den heldigvis, så den kan være et udmærket køb til kælderen, hvis man har nogle års tålmodighed.For det lønner sig at vente på vinene, viser smagningen. Den seks år ældre 2009'er er markant mere udviklet og byder på flere facetter i smagen - og sådan fortsætter udviklingen ned gennem årene.De søde vine fra Sauternes og Barsac fremstilles ved at lade druerne hænge på vinplanterne, indtil de bliver angrebet af ædel råddenskab (skimmelsvampen botrytis cinerea), som trives i et klima med en blanding af fugt og varme. Svampen gennemtrænger drueskallen, hvilket starter en gradvis fordampning af vandet i druen, således at druens sukkerindhold (og syre) bliver stadig mere koncentreret.