Gennem seks måneder som fellow på journalistuddannelsen på SDU skal journalist Line Vaaben fra dagbladet Information forsøge at identificere den journalistik, som læserne vil bruge tid og penge på.

Journalist Line Vaaben fra dagbladet Information er blevet tildelt Fyens Stiftstidendes Fellowship for 2018 på journalistuddannelsen på Syddansk Universitet i Odense. Hun skal forsøge at finde ud af, hvordan journalister kan blive bedre til at lave fortællende journalistik. Både på avispapir og på de digitale platforme. Fra august til januar næste år vil Line Vaaben undersøge, hvordan verdens bedste journalister arbejder med den fortællende journalistik, og fellowshippet vil føre til udviklingen af et undervisningsforløb for landets journaliststuderende, en masterclass for udvalgte danske journalister og et inspirationskatalog til hele den danske mediebranche. “ - Vi skal finde frem til den journalistik, som folk vil bruge tid og penge på at læse. Vi skal blive bedre til at fortælle historier. Det handler om journalistisk håndværk. Line Vaaben Både herhjemme i Danmark og i resten af verden er medier presset af læsernes manglende lyst til at betale for journalistik. - Vi skal finde frem til den journalistik, som folk vil bruge tid og penge på at læse. Vi skal blive bedre til at fortælle historier. Det handler om journalistisk håndværk, siger Line Vaaben.

Ud af reservatet

Fortællende journalistik er oftest forbundet med store journalistiske satsninger, der har en lang og tidskrævende vej fra idé over udførelse til publicering for læserne. Og i en tid hvor mediehuse har færre medarbejdere og flere og konstante deadlines døgnet rundt, har tidskrævende journalistisk håndværk som oftest trange år. - Derfor handler det om at få den fortællende journalistik ud af reservatet. Du kan sagtens bruge elementer af den fortællende journalistik i de hurtigere ting. Eksempelvis i en retsreportage, siger Line Vaaben. Gennem en årrække har Line Vaaben selv arbejdet som featurejournalist, hvor den fortællende journalistik har været et af hendes foretrukne værktøjer. Hun har blandt andet lavet artikelserien "Drab i familien". Her dokumenterede, at mens antallet af drab i alle andre kategorier falder og påvirkes af samfundets indsats, har drab i familien fået lov at blive stående uden for kategori som uforklarlige enkelttilfælde. I serien indgik også gribende menneskehistorier. Hun lavede blandt andet et stort interview med en mor, hvis to døtre var blevet dræbt og brændt af hendes eksmand i en bil i Tyskland. Line Vaaben talte også med den drabsdømte far i fængslet i Tyskland.

Formand har store forventninger