Det runger så underligt i så mange hjem. Min påstand er, at der mangler bøger. Enten fordi bøgerne aldrig er kommet derind, eller også har de måttet vige pladsen de seneste år. Bøger er ikke længere en tung post, når det gælder flyttegods, og den minimalistiske og moderne indretning ruller ikke den røde løber ud for dem.

Man kan indvende, at bøger er støvsamlere, og at de fylder forbandet meget. Men jeg kunne simpelthen ikke forestille mig at bo uden en masse bøger. Eller aviser for den sags skyld. Jeg ved udmærket godt, at med en Ipad i hænderne har jeg adgang til alverdens bøger, magasiner og dagblade, men det er bare ikke det samme at sætte sig i husets bedste stol tæt på den gode læselampe og så stryge løs på skærmen med pegefingeren.

Bevares, det er fint, hvis det er nyheder, men fordybelse kræver, at en anden sans, nemlig den taktile, bliver stimuleret. Der er noget over at vende blade i en bog, som har været læst i generationer såsom min yndlingsbørnebog "Vi på Krageøen" af Astrid Lindgren, hvor min afdøde storesøster har skrevet sit navn på en af de første sider. Eller også at erhverve et spritnyt værk, som man har glædet sig til at læse, og så tage det med hjem. Allerhelst i en god kvalitet, hvor en snor hæftet sammen med siderne i ryggen fungerer som bogmærke.

Bøger er som venner, der har krydset ens vej gennem livet. De har været med til at præge en, og nogle gange har man brug for at søge tilbage.