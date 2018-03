Svendborg: Har du kopper, glas, bestik og andet service i overskud, der bare står og samler støv? Så giv det til Svendborg Forsamlingshus.

- Vi har brug for tallerkener, kopper, glas, bestik, lysestager, vaser, kander, fade mm. så der kan serveres dejlig mad for mindst 100 personer, når huset om kort tid slår dørene op for alle, der har lyst til at lave noget sammen, holde gilder eller nørkle i kælderen, lyder det i en pressemeddelelse fra forsamlingshuset på Lundevej.

Så tag dit service under armen og aflever det, når der er åbent hus påskelørdag. (anwni)