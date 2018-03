For aftenens modstander AGF var chancen for en plads i medaljeslutspillet væk. Men OB har stadig mulighed for at slutte blandt de seks bedste hold i Superligaen på trods af nederlaget.

