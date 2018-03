KIBSHAVEVEJ 27 Sagen "Kibshavevej 27" startede i 2003, da det tidligere Miljøcenter Fyn er på tilsyn på adressen og konstaterer, at der bliver indsamlet pap og papir på adressen. Der var oplag i maskinhallen og udenfor. Virksomheden bliver bedt om at fjerne oplaget eller lovliggøre det efter miljøloven.Ingen af delene sker. Og sådan er situationen i store træk stadigvæk, selv om der efter Miljøcenter Fyns besøg følger et meget langt forløb, hvor kommunen har forsøgt at få forholdene på ejendommen lovliggjort på den ene eller anden måde. Enten ved at det ulovlige oplag af diverse ting fjernes eller ved at ejeren, Tom Johansen, søger om miljø-godkendelse. Der har været holdt et utal af møder, og været gennemført en lang række tilsynsbesøg. Ejeren fortsætter bare sin virksomhed - bortset fra en periode i 2015, hvor kommunen via luftfoto kan konstatere oprydning vest for huset og i en periode i 2017, hvor der fjernes et større oplag af træ, der har spærret for indgangen til grusgraven.

I flere omgange har kommunen indgået aftaler med Tom Johansen om at han bortskaffer affaldet, og lidt er der i et par korte perioder ryddet op. Men i 2017 konstaterede kommunens folk, at dyngerne igen vokser, og at Tom Johansen tilsyneladende tager imod blandt andet pap, selv om han ikke har tilladelse til det. Derfor har kommunen nu mistet tålmodigheden med Tom Johansen og indgivet politianmeldelse.

Kulepile: Lige siden 2003 har først Rudkøbing Kommune og i dag Langeland Kommune forsøgt at få ejeren af ejendommen Kibshavevej 27, Tom Johansen, lige udenfor Rudkøbing til enten at rydde op i affaldsdyngerne eller søge miljø-godkendelse.

I foråret 2017 registrerer Langeland Kommune, at Tom Johansens vognmands-virksomhed er lukket i CVR (selskabsregister), og kommunen laver et lukke-tilsyn efter miljøloven.

“ Det har ikke noget med affald at gøre. Det er urealistisk at arbejde i, og der er ikke noget hold i kommunens anklager. Tom Johansen

Ved dette tilsyn 21. april konstaterer kommunens folk, at der tilsyneladende er tilført nyt jern- og metalskrot, hvad Tom Johansen dog afviser. Det er bare noget gammelt skrot, der er samlet sammen og flyttet rundt, oplyser han til kommunen.

Kommunens folk gennemfører et nyt tilsyn den 17. august 2017, og det fører til en ny indskærpelse til Tom Johansen om at ophøre med den ulovlige virksomhed. Ved dette tilsyn oplyser Tom Johansen, at han modtager pap, og det kommer frem, at Tom Johansen ved flere lejligheder har haft annonce i Øboen. I dem oplyser Tom Johansen, at han tager imod blandt andet pap, jern og metal. Det fører til et nyt tilsynsbesøg i november sidste år. Kommunen får ved tre tilsyn i 2017 ikke adgang til hallen, hvor der opbevares pap, selv om kommunen beder om det skriftligt.

For at vurdere aktiviteterne på ejendommen gennemfører kommunen i januar i år et uanmeldt tilsyn, hvor der bliver konstateret oplag af brugt pap.

Ved et møde godt en måned senere oplyser Tom Johansen til kommunen, at han tre gange i 2017 har afleveret pap til en virksomhed, der indkøber den slags.