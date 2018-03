Langeland: Elever fra 33 klasser på Langeland, Nordfyn og Svendborg kommuner skal i næste uge i gang med at skabe deres film i et projekt, kaldet Edit24, og når man skal holde den lokale galla som afslutning på filmproduktionen, vil Langeland Bibliotek stå for denne del her i området.

Det er elever i 4., 5., 6. og 7. klasse, som skal i gang med at udtænke og producere film.

Projektet går ind i sin sidste uge. Formålet med Edit24 er at få filmmediet ud til børn og unge, øge deres forståelse af film og give dem den praktiske erfaring, som er afgørende for virkelig at kunne forstå filmens sprog, skriver Kulturregion Fyn i en pressemeddelelse.

Edit24 er en del af projektet "Film for børn og unge" under indsatsområdet "Fyn er Film" i den fynske kulturaftale 2015-18. Projektet er støttet af Kulturministeriet og Film Fyn.

De to vinderfilm fra hver kommune og de to klasser bag repræsenterer deres kommune ved finalearrangementet, Den Fynske Galla.Denne er fredag 6. april i Scala Svendborg. /EXP