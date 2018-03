Fredericia: Den årlige Vandets Dag bliver markeret søndag d. 18. marts i Fredericia med åbent hus i vandtårnet på Kaltoftevej. Man kan opleve udsigten over Fredericia fra det 21 meter høje vandtårn. Det blev opført i 1955 og kan rumme 1200 kubikmeter.

Medarbejdere fra Trefor Vand er på pletten og klar til at fortælle om vandets vej fra undergrunden til vandhanen, hvad Trefor Vand gør for at passe på grundvandet, og hvordan der arbejdes for at sikre frisk drikkevand til de kommende generationer.

Vandtårnet er åbent fra kl. 10-12.