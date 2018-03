Det er med års forsinkelse endelig lykkedes at finde frem til en lokalplan for Sybergland, der så nogenlunde kan imødekomme alle interesser.

Kommunen kunne ikke bruge den eksisterende markvej, for beboerne i Taarup Strandpark er i den eksisterende lokalplan lovet, at der ikke må køre biler på markvejen. De kan ikke lægge vejen helt ud til den anden side, for det er den jord, golfbanen eventuelt skal bruge til udvidelse. Midten duer heller ikke, for det jord vil ejeren ikke afstå.

Det var to af de knuder, der skulle løses, inden en lokalplan for Sybergland kunne blive sendt til godkendelse. Men efter mange forhandlinger og møder ser det endelig ud til at være lykkedes for teknisk udvalg. De sendte på deres møde lokalplanen videre til byrådet med en anbefaling om at godkende den.

Kerteminde: Hvor skal den vej være, som handicappede kan benytte for at køre ind i Sybergland? Og hvor skal fugletårnet stå?

Så blev placeringen af et fugletårn pludselig et problem. Også det problem er det lykkedes at løse med en kompromisløsning.

- Det er lykkedes at samle forståelse om en placering, så tårnet ikke kan ses fra golfbanen, men stadig står et sted, så man kan kigge ud over er område, hvor det er sandsynligt, at fuglene vil samle sig.

Jesper Hempler glæder sig over, at det endelig er lykkedes at løse alle knuderne op, så man stadig kan nå at få glæde af nogle fondsmidler, der efterhånden er kommet tæt på sidste frist.