I går, fredag 9. marts, blev Danish Music Awards Folk 2017 afholdt i Stakladen i Aarhus. 11 fynske navne var nomineret i fem af prisens ni kategorier. Og fire af priserne endte på Fyn. Louise Støjberg, der var nomineret både som medlem af trioen Zenobia og duoen LSMR alias Louise Støjberg & Martin Rauff, vandt kategorien Årets Folk Sanger/vokalist. I foråret 2017 udgav Zenobia albummet "Blot en ild" , hvor avisens anmelder bl.a. skrev "Louise Støjbergs fortolkninger med den velkendte forbilledligt tydelige tekstudtale øger lytteglæden". Om hendes vokal på LSMR-albummet "Appetite for Distruction" hed det i avisens anmeldelse, at Louise Støjberg "med sin letgenkendelige vokal enten smyger sig gelinde om melodierne, tager têten i enkelte af numrene eller indgår i fin samhørighed med en række gæstemusikere".

Den svenske citternspiller Ale Carr vandt prisen som Årets Folk Musiker/instrumentalist for næsen af violinisten Rune Tonsgaard, der er den ene af hans musikalske partnere i Dreamer's Circus, som i 2017 udgav det anmelderroste album "Rooftop Sessions". En anden konkurrent var violinisten Andreas Tophøj, som Ale Carr spiller sammen med i den eksperimenterende folkemusikgruppe Basco. Prisen som Årets Folk Spillested gik til Folk for Folk i Svendborg, der gennem 16 år har arbejdet for at udbrede kendskabet til traditionel og eksperimenterende dansk og udenlandsk folkemusik.

Den måske mest ærefulde pris, Årets Folk Udgivelse, gik til førnævnte Basco for albummet "Interesting Times". I rootzone.dk fik albummet bl.a. disse ord med på vejen: "Det gælder for såvel Basco som for deres musikalske åndsbrødre i Dreamer's Circus, at musikken ligger tættere på den klassiske kammermusik, om end stadig med udgangspunkt i traditionsmusikken"og "... denne komplekse musik er udført med et forrygende musikalsk og teknisk overskud" af musikere, der "dæleme alle kan deres kram!".

Det var 17. gang DMA Folk blev afholdt.