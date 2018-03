På mødet i februar blev der lavet en slags styregruppe med interesserede fra blandt andet kommunen, museet, turist- og erhvervsforeningen, kunstnerne og erhvervslivet. Gruppen fik til opgave at finde ud af, hvordan man bedst laver reklame for Langeland og kunstnernes Åbne Døre. Det blev altså film.

Vi tager de 73.000 kroner fra kommunens udviklingspulje. Det er jo et forsøg i år. Så får vi noget erfaring om, hvad der er bedst at gøre i 2019. Borgmester Tonni Hansen

Med socialdemokraten René Larsen og DF'eren Kim Welcher som initiativtagere, begge fra kommunens økonomiudvalg, inviterede Langeland Kommune for godt en måned siden alle interesserede til et idémøde på Ørstedskolen i Rudkøbing. Planen var at få markedsført Langeland bedre, og det kunne ske i forbindelse med kunstnerne årlige Åbne Døre i påsken. Og kommunen ville bruge penge på markedsføringen.

Gruppen foreslår, at der laves en reklamefilm og fem små videofilm. Førstnævnte forventes at koste ca. 10.000 kroner, promovering af filmen på Facebook 10.000 kroner og de fem små videofilm 35.000 kroner. Desuden regnes med betaling til fotograf for 6.000 kroner, 2.000 kroner til markedsføring på besøgsstederne og en buffer på 10.000 kroner. Alt i alt 73.000 kroner, som blev bevilget på det seneste møde i økonomiudvalget. Det understreges dog ved behandlingen i økonomiudvalget, at der endnu ikke er indhentet konkrete tilbud på de enkelte opgaver.

- Vi tager de 73.000 kroner fra kommunens udviklingspulje. Det er jo et forsøg i år. Så får vi noget erfaring om, hvad der er bedst at gøre i 2019, siger Tonni Hansen, borgmester og formand for økonomiudvalget.

Samtidig bevilgede politikerne i udvalget 10.000 kroner til selve kunstnernes Åbne Døre. Kunstnerne har fået lignende tilskud tidligere, og pengene skal bruges til annocering af arrangementet. Sidste år deltog 44 kunstnere. Det vurderes, at 2.000-3.000 kiggede indenfor hos kunstnerne.

I år bliver det lørdag den 31. marts og søndag den 1. april.