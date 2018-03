Phuket, Khao Lak og Koh Yao Noi.

Det er Bravo Tours tre nye rejsemål i Thailand den kommende vinter.

"Vi er rigtig glade for at have Phuket tilbage på programmet, men der er også blevet plads til Khao Lak lidt nord for Phuket og øen Kho Yao Noi, der ligger tæt på berømte James Bond Island," siger Peder Hornshøj, der er administrerende direktør i Bravo Tours, i en pressemeddelelse.

Bureauet giver samtidig gæsterne mulighed for at opleve to rejsemål på én og samme ferie.

- På Koh Yao Noi er der virkelig smukt, ro og fred. Her kommer man helt ned i gear, og derfor synes jeg, det er ideelt at starte ferien her med fire nætter, hvorefter man tager til Phuket eller Khao Lak og fortsætter ferien, siger Peder Hornshøj.

Bravo Tours flyver den kommede vinter til Thailand med Thai Airways fra København, men jyderne skal ikke snydes.

- Vi har tilslutning fra både Aalborg og Billund, siger Peder Hornshøj. Priser fra 8798 kroner pr. person for 11 nætter. (flla)