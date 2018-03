Gift med Atlanterhavet og i fast rutefart mellem New York og Southampton sejler Queen Mary 2 som et monument over krydstogtindustriens ypperste elegance. Men hvordan tager en dag på verdens eneste - og højst sandsynligt sidste - liner sig egentlig ud?

Telefonen på natbordet vibrerer og larmer og stopper først ved et tryk på den røde knap. Herefter viser et ur sig på skærmen. 08.30. Jeg rejser mig fra sengen for at...